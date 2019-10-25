СМИ: AB InBev, Carlsberg и United Breweries сговаривались о ценах на пиво в Индии

Расследование, проведенное индийской комиссией по конкуренции (CCI), показало, что производители пива Anheuser-Busch InBev, Carlsberg и United Breweries сговаривались о фиксировании цен на пиво на индийском рынке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В ходе расследования было установлено, что 15–20 представителей руководств трех пивоваренных гигантов участвовали в совместных обсуждениях цен на пиво и эти обсуждения проходили до того, как соответствующая ценовая информация была передана индийским регуляторам. Данные, уличающие компании в ценовом сговоре, были получены в ходе обысков в их индийских офисах в 2018 году, сообщили источники Reuters. На долю Anheuser-Busch InBev, Carlsberg и United Breweries, по данным исследовательской компании IWSR Drinks Market Analysis, приходится 85% индийского рынка, общий объем которого достигает $7 млрд.

В ближайшие месяцы комиссия по конкуренции должна принять решение о размере штрафа, который будет наложен на производителей пива.

Алена Миклашевская