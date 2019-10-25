Рекламодатели будут платить за ролики на ТВ по новой схеме

Со следующего года реклама на телевидении будет продаваться по новой схеме, сообщил РБК гендиректор Национального рекламного альянса Алексей Толстоган. Теперь рекламодатели будут платить за всех зрителей, которые посмотрели видеоролик. По словам господина Толстогана, рекламный альянс «технологически готов» к переходу на новую схему.

Сейчас при продаже рекламы учитываются только жители крупных городов с населением от 100 тыс. Считается, что в маленьких населенных пунктах платежеспособность населения низкая, и там невыгодно продвигать рекламу.

Этот подход решили пересмотреть во время перехода на цифровое телевидение. Компания Mediascope провела измерение аудитории, первые тестовые результаты которого стали известны в октябре. Исследование показало, что среднее время просмотра телевизора в небольших населенных пунктах в последнее время выросло. Если в крупных городах оно составило 3 часа 11 минут (в августе—сентябре), то в среднем по стране — 3 часа 29 минут. Быстрее всего растет среднее время просмотра телевизора среди детей и подростков.

При этом по данным Росстата в крупных городах живет около 70 млн человек старше четырех лет, а в остальной части России — еще 66 млн человек. Таким образом, потенциальная аудитория, которую можно предложить рекламодателям, вырастет почти вдвое, отметили в Mediascope.