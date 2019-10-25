В начале ноября для автомобилистов временно закроют автостоянку у БКЗ «Октябрьский»

С 00:00 1 ноября до 22:00 5 ноября городская автостоянка у БКЗ «Октябрьский» (Греческая площадь, северо-западнее д.6 по Лиговскому проспекту) окажется временно недоступной для размещения транспортных средств. Ограничения вводятся из-за проведения 4 ноября на площади праздничных мероприятий в честь Дня народного единства. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В ведомстве уточнили, что в указанный период времени автомобилисты могут воспользоваться ближайшей городской автостоянкой, которая расположена на Лиговский проспекте, юго-восточнее д.10/118, лит. А (у Московского вокзала).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за проведения дорожного ремонта на срок с 26 октября по 4 ноября будут перекрыты две полосы движения на КАД — от развязки на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») до транспортной развязки с Шафировским проспектом (внешнее кольцо).