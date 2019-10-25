На участке КАД между Мурманским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы

В связи с производством дорожных по устранению колейности на период с 26 октября по 4 ноября для автомобилистов перекроют две полосы движения на участке КАД — от развязки на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») до транспортной развязки с Шафировским проспектом (внешнее кольцо). Речь идет о третьей и четвертой полосах, по первой и второй вводится ограничение скорости до 50 км/ч. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В дорожном ведомстве уточнили, что работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены. Их сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге проверили на прочность под нагрузкой путепровод в Красном Селе.