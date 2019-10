Facebook запустил свой новостной сервис

Facebook объявил о тестовом запуске нового сервиса Facebook News, через который пользователи соцсети получат доступ к публикациям нескольких десятков средств массовой информации, включая The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Washington Post, NBC News, The New York Times, Fox News и др. Со всеми участвующими в этом проекте СМИ (точное их число не называется), подписаны лицензионные соглашения, в рамках которых Facebook будет — впервые — платить за право пользования их новостным контентом (сумма также не называется).

На начальном этапе доступ к сервису получат 200 тыс. пользователей мобильного приложения соцсети в США, позже доступ будет расширен. Новости для приложения будет отбирать команда редакторов, сортируя их по привычным для большинства СМИ категориям: общие и местные новости, бизнес, развлечения, наука, технологии, здоровье, спорт. При этом у пользователей есть возможность настраивать подбор новостей под свои предпочтения. Кроме того, те, кто подписан на какие-то платные издания, смогут привязать их к сервису Facebook.

Алена Миклашевская