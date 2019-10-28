Оздоровление Минбанка сбилось с графика

Финансовое оздоровление Московского индустриального банка (Минбанк) пошло не по плану. После недавней докапитализации по максимальному уровню у банка вновь ухудшилось качество кредитного портфеля, потребовавшее формирования очередных резервов на 25 млрд руб. В итоге Минбанк получил крупнейший убыток в банковской системе в сентябре, и эксперты допускают, что ему снова потребуется докапитализация.

Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) 25 октября перестал выполнять функции временной администрации Минбанка. Но постоянные органы управления санируемого банка все же сформированы из выходцев из ФКБС. Председателем правления банка стал Дмитрий Пожидаев, а совет директоров возглавил Андрей Орешко. Первый ранее был гендиректором ФКБС, а последний — возглавил его с 25 октября. Кадровым перестановкам предшествовала работа временной администрации по оздоровлению Минбанка, в результате которой за сентябрь он увеличил доналоговый убыток на 21,7 млрд руб., до 127,4 млрд руб. по итогам девяти месяцев.

В ЦБ, как основном акционере Минбанка, а также в самой кредитной организации не ответили на вопросы “Ъ” о причинах ухудшения финансового состояния банка.

Убыток Минбанка за сентябрь связан с доначислением резервов по корпоративному портфелю более чем на 25 млрд руб., отмечает старший аналитик направления банковских рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, сумма резервов на возможные потери — это переменная величина, которая зависит в том числе от уровня просрочки по портфелю. Так, за сентябрь у Минбанка по корпоративному портфелю просрочка выросла на 9 млрд руб.

Минбанк до санации принадлежал чеченскому банкиру Абубакару Арсамакову. В январе ЦБ ввел в банк временную администрацию в лице ФКБС, отмечая тогда, что случай с этим банком пограничный — регулятор выбирал, спасти ли банк или отозвать у него лицензию, но все же предпочел санацию.

В августе ЦБ заявил об обнаружении в банке масштабной схемы кредитования связанных заемщиков — во время санации около 50 заемщиков банка одновременно перестали обслуживать кредиты примерно на 80 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 августа). Вероятнее всего, эти заемщики были учтены при докапитализации банка на 128,7 млрд руб., а резервировать пришлось очередные кредиты, которые заемщики перестали обслуживать. По крайней мере, Минбанк продолжает подавать все новые и новые иски о банкротстве заемщиков. С августа по сегодняшний день — около 20 исков, а всего с начала санации — более 100.

Июльская докапитализации точно совпала с верхней границей первоначального прогноза ЦБ по цене спасения банка (129 млрд руб.). Но санация на этом не закончилась (выход на прошлой неделе временной администрации тоже не означает ее завершения). По словам господина Лопатина, обычно для выявления проблемных активов и оценки достаточности резервов на потери требуется какое-то время (так было и с другими банками, которые санировались ФКБС).

Полученный в сентябре убыток не повлиял на капитал банка, который сейчас составляет 25,4 млрд руб. В противном случае банк нарушил бы нормативы достаточности капитала. Вполне вероятно, полагает Егор Лопатин, что по мере ухудшения качества кредитного портфеля потребуются дальнейшее доначисление резервов и докапитализация банка уже после завершения санации.

Виталий Солдатских