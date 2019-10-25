В Москве полностью перекрыто движение по Волгоградскому проспекту из-за ДТП

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил о полном перекрытии движения по Волгоградскому проспекту в обе стороны в районе станции метро «Кузьминки». Несколько часов назад там перевернулась грузовая машина с цистерной со сжатым кислородом. Пострадавших нет. В районе аварии было частично ограничено движение. Теперь в ЦОДД рекомендовали автомобилистам искать пути объезда.

«Движение на Волгоградском проспекте, в районе дома 103, к. 1, полностью перекрывают: будут откачивать содержимое цистерны. Для проезда останется только дублер в сторону области. Прогнозов по времени нет, поэтому лучшее решение — отказаться от поездок по Волгоградке на ближайшие часы»,— говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 19:45 пробка в сторону области растянулась от площади Крестьянская Застава, а в сторону центра города — от улицы Ташкентской.