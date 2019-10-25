В Ломоносовском районе Ленобласти закрыли незаконную свалку

Сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области пресекли незаконную деятельность по размещению отходов в поселке Аннино Ломоносовского района. Площадь свалки, по предварительным оценкам, превышала 1 га. С места было изъято 8 единиц техники (1 бульдозер, 1 экскаватор и 6 грузовиков). Машины отправлены на спецстоянку, в отношении водителей возбуждено восемь дел об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Факт завоза мусора с использованием крупнотоннажной техники был зафиксирован инспекторами Госэконадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками правоохранительных органов. Завоз строительных грунтов неизвестного происхождения производился на арендованные земли сельхозназначения. Арендатор участка вызван для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что депутаты петербургского Заксобрания выступили с инициативой ввести штрафы за искажение информации о свалках и нарушение порядка ее представления для ведения регионального кадастра отходов.