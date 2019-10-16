ЗакС Петербурга намерен ввести штрафы за искажение информации о свалках

Петербургский парламент 35 голосами «за» принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях Санкт-Петербурга. Депутат Александр Тетердинко предложил дополнить третью главу кодекса статьей 11.3 (Нарушение порядка представления информации, необходимой для ведения регионального кадастра отходов).

В изначальной редакции указано, что сокрытие или искажение информации, необходимой для ведения единого кадастра отходов, будет наказываться штрафами от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 250 тыс. до 400 тыс. руб. для юридических лиц.

Сам господин Тетердинко назвал штрафы для предпринимателей «драконовскими» и намерен их снизить в дальнейшей редакции. Он также отметил, что если изменения будут приняты во всех трех чтениях, то предприятиям и должностным лицам дадут время на устранение нарушений.

На проработку законопроекта перед вторым чтением потребуется месяц.

Олег Дилимбетов