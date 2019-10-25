Самолет «Победы» не смог вылететь из Москвы из-за попадания птицы в двигатель

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь в Братиславу из аэропорта Внуково из-за того, что в левый двигатель попала птица, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Инцидент произошел сегодня, 25 октября.

По словам собеседника агентства, командир оперативно принял решение вернуться в аэропорт. Самолет должны заменить на резервный. Других подробностей на данный момент нет.

Авиакомпания «Победа» инцидент пока не прокомментировала.