Самолет «Победы» не смог вылететь из Москвы из-за попадания птицы в двигатель

Самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь в Братиславу из аэропорта Внуково из-за того, что в левый двигатель попала птица, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Инцидент произошел сегодня, 25 октября.
По словам собеседника агентства, командир оперативно принял решение вернуться в аэропорт. Самолет должны заменить на резервный. Других подробностей на данный момент нет.
Авиакомпания «Победа» инцидент пока не прокомментировала.
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