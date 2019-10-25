Aston Martin готовит первый в своей истории мотоцикл

Компания Aston Martin готовится к выпуску первого в своей истории мотоцикла, премьера которого состоится в 2019 году.

Как сообщает британский автопроизводитель, новинку создадут совместно с британской же маркой Brough Superior, известной ранее своими дорогими мотоциклами. Оригинальная компания существовала с 1919 по 1940 год, а в 2013 году бренд был возрожден. Одним из проектов станет совместная работа с Aston Martin, деталей о которой пока нет.

Премьера мотоцикла Aston Martin и Brough Superior состоится в Милане на мотоциклетной выставке EICMA в ноябре.