Maserati назвала стоимость кроссоверов Levante с V8 в России

Компания Maserati назвала стоимость кроссоверов Levante с V8 в России — версии Levante GTS и Levante Trofeo будут привозить под заказ.

550-сильный Maserati Levante GTS получил 3,8-литровый бензиновый турбомотор V8 от седана Maserati Quattroporte GTS. Мотор сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Такой автомобиль на российском рынке будет стоить от 12 млн руб.

Более мощный 590-сильный Maserati Levante Trofeo с таким же агрегатом, трансмиссией и полным приводом обойдется уже минимум в 13,3 млн руб. Поставки обеих модификаций в Россию начнутся с весны 2020 года.

Напомним, премьера Levante Trofeo состоялась весной 2018 года, а Levante GTS показали летом того же года.