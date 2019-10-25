Разработчики новой маршрутной сети Воронежа представили доработанную схему

Специалисты федерального РосдорНИИ представили мэру Воронежа Вадиму Кстенину доработанную схему городской маршрутной сети. По словам разработчиков, в процессе корректировки, основываясь на поступавших предложениях, было принято решение вернуть ряд ликвидируемых (для предотвращения дублирования) маршрутов, что повлекло необходимость перестройки значительной части сети.

В доработанной сети обозначено 76 маршрутов вместо изначально предполагавшихся 70. Вместо семи новых маршрутов создается десять (при этом число «магистральных» растет с семи до 15), часть маршрутов будут затрагивать отдаленные улицы и кварталы, в которых ранее не ходил общественный транспорт. «Фактически разработчикам пришлось практически заново пересмотреть маршрутную сеть, снова были отработаны схемы движения каждого маршрута,— констатируют в мэрии.— Еще больше повышена связность территорий и улучшена транспортная доступность за счет предлагаемого запуска автобусов к новым жилым комплексам и по новым улицам».

По словам Вадима Кстенина, основная сложность ожидается не из-за изменения сети (внедрять новые маршруты планируется постепенно): вопрос в готовности транспортных компаний, местных или из других городов, к работе в новых условиях: «Воронежские предприятия-перевозчики заявляют о желании инвестировать средства в обновление подвижного состава, чтобы остаться на рынке пассажирских перевозок города. Они в первую очередь должны изучить обновленные предложения по новой маршрутной сети, чтобы понимать, какие автобусы и в каком количестве должны закупаться для обслуживания маршрутов»,— подчеркнул господин Кстенин.

На следующем этапе власти намерены внедрить автоматическую систему контроля оплаты проезда, ужесточить требования к перевозчикам, создать выделенные полосы для транспорта и обеспечить пешеходную доступность остановок. Публичное обсуждение доработанной схемы общественного транспорта назначено на 31 октября.

О претензиях к первоначальной схеме — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин