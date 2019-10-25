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Власти Индонезии назвали причины прошлогодней катастрофы Boeing 737 MAX

Национальный комитет по безопасности на транспорте (KNKT) Индонезии обнародовал итоговый отчет по расследованию катастрофы Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года. В результате катастрофы погибли все 189 человек на борту воздушного судна. Краткая версия доклада была представлена 25 октября во время пресс-конференции в Джакарте, полная версия будет опубликована на сайте комитета в ближайшее время.

По мнению индонезийских экспертов, главной причиной катастрофы стал конструкторский просчет при создании автоматической системы коррекции маневрирования (MCAS). «При разработке и сертификации MCAS не была должным образом изучена вероятность потери управляемости воздушным судном. Для MCAS необходимо было сделать предохранитель на случай отказа и дублирующую систему»,— говорится в докладе, авторы которого также дают ряд рекомендаций Boeing.

При этом был и целый ряд других факторов, которые сыграли свою роль, а именно: неисправный датчик системы MCAS, который не был должным образом протестирован, некачественное техническое обслуживание самолета, а также слабая подготовка пилотов и непринятие во внимание возникавших и ранее с этим же воздушным судном проблем.

В Boeing уже прокомментировали публикацию доклада индонезийских властей. Копания вновь выразила соболезнования родным и близким погибших, поблагодарила KNKT за проведенное расследование и предложенные рекомендации и пообещала сделать все возможное для повышения безопасности 737 MAX.

Алена Миклашевская


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