В Красном Селе провели испытания путепровода под нагрузкой

В рамках работ по строительству транспортного обхода Красного Села дорожники проверили на прочность путепровод в районе проспекта Ленина. Испытания под нагрузкой проводились для того, чтобы проконтролировать состояние главных несущих элементов путепровода. В качестве нагрузки были использованы четыре груженых автосамосвала с полным весом каждого — 39 т., сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Испытания проводил генподрядчик строительства — ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что стоимость работ по строительству путепровода составила 678 млн рублей. Возведение транспортного обхода Красного Села в целом оценивается в 3,14 млрд руб. Планируемый срок открытия движения по данному дорожному объекту конец — 2020 года.