Краснодарский суд признал недостоверными статьи зарубежных СМИ о Дерипаске

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Олега Дерипаски к британским изданиям The Times и The Telegraph, а также к изданию The Nation (США), обязав ответчиков опровергнуть сведения, порочащие деловую репутацию бизнесмена, сообщили “Ъ” в суде. Суд возложил на редакции обязанность удалить из доступа три спорные публикации в течение десяти дней после вступления в силу судебного акта.

Как ранее писал “Ъ”, в период с 2008 по 2012 год в ряде англоязычных СМИ вышли публикации, на основании которых Управление США по контролю над иностранными инвестициями в 2018 году ввело санкции в отношении Олега Дерипаски. По мнению представителя бизнесмена Алексея Мельникова, публикации носят порочащий характер, необоснованно обвиняя Олега Дерипаску в совершении тяжких преступлений, а также в нарушении норм этики.

Представитель истца сослался на позицию ЕСПЧ, который указывает на необходимость баланса между правом СМИ на распространение информации и правом гражданина иметь хорошую репутацию, что особенно важно в бизнесе, считает представитель Олега Дерипаски. Представители ответчиков на суд не являлись, отзыв на иск Олега Дерипаски не представили. «Такое отношение ответчиков свидетельствует об отсутствии у них каких-либо правовых аргументов»,— заявил суду адвокат Мельников.

Он не исключил, что решение арбитражного суда Краснодарского края будет обжаловано кем-то из ответчиков. «Тот факт, что представители зарубежных изданий проигнорировали заседание, не говорит о том, что они не следят за ходом процесса»,— заявил корреспонденту "Ъ" представитель Олега Дерипаски.

Анна Перова, Краснодар