Тексты Эминема о Дональде и Иванке Трамп вызвали вопросы у Секретной службы США

Как выяснилось вчера, вышедшая в августе 2018 года композиция «The Ringer» американского рэпера Эминема, описывающая визит к нему сотрудников Секретной службы США, основана на реальных событиях. Об этом сообщил портал BuzzFeed News, который сделал официальный запрос в Секретную службу США в рамках закона о свободе информации.

Федеральное ведомство прислало порталу 40 страниц документов, подтверждающих факт встречи его сотрудников с Эминемом. В документах указывается, что беседа агентов с рэпером состоялась в январе 2018 года, а причиной для нее стал «угрожающий текст» композиции «Framed», где с использованием нецензурной лексики речь идет о Дональде Трампе и Иванке Трамп. По мнению спецслужб, рэпер «ведет себя неподобающим образом» и посредством своего творчества «угрожает лицу, находящемуся под защитой». Кроме того, в документах отмечается, что «Маршалл Мэтерс (настоящее имя Эминема.— “Ъ”) уже неоднократно делает угрожающие высказывания в адрес президента США и его семьи».

Кроме вопросов о текстах агенты спрашивали рэпера о том, «не получал ли он от поклонников посланий с угрозами или с необычным содержанием из-за своих песен». После анализа полученной от Эминема информации федеральное ведомство приняло решение не передавать дело в прокуратуру.

Алена Миклашевская