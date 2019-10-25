В концепт-сторе Aizel представят круизную коллекцию Chanel

C 16 ноября по 22 декабря 2019 года в концепт-сторе AizeL будет работать pop-up пространство, в котором будет представлена круизная коллекция Chanel, созданная новым креативным директором французского дома Вирджини Виар. Напомним, Карл Лагерфельд умер 19 февраля этого года, его правая рука Вирджини Виар возглавила модный дом после смерти кутюрье.

Коллекция посвящена теме путешествий. Приобрети в поездку или отпуск белые бермуды и кардиганы с люрексовой нитью можно будет в течение пяти недель в специально созданных декорациях. Колористическим центром коллекции стали жакеты с накладными карманами — в розовом и зеленом цветах, также представленные в pop-up.

По случаю старта проекта команда Aizel в сотрудничестве с видеографом Надей Беджановой представят серию видео при участии ярких молодых героинь, отражающих дух времени и видение коллекции.