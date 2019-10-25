«Пятерочка» разработала городскую и региональную концепции магазинов

Сеть супермаркетов «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) разработала городскую и региональную концепции магазинов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора сети Сергея Гончарова. Предполагается, что инвестиции в городские магазины будут больше, чем в региональные.

«У нас два концепта, один — так называемый городской, второй — региональный. По тому, как магазины выглядят — не скажу, что они идентичны, они выглядят очень и очень похоже. Но они отличаются по нескольким параметрам: по стоимости отделки, по стоимости оформления, по CAPEX (капитальные расходы — “Ъ”) и так далее»,— сказал господин Гончаров.

Отличаться будет и ассортимент — например, в городском магазине планируется сделать акцент на готовых блюдах и еде на вынос, а в региональных точках сети могут убрать пекарни внутри магазинов, свежевыжатый сок и кофе. Для тестирования форматов до конца года планируется открыть несколько десятков магазинов.

Напомним, доля стационарной розницы на российском продуктовом рынке может снизиться с 90,4% до 84,2% к 2029 году. При этом может с 0,2% до 4,5% увеличиться доля онлайн-доставки. X5 Retail Group уже начал тестировать экспресс-доставку продуктов из магазинов «Пятерочка» в Москве и планирует начать поставлять готовую еду со своей фабрики-кухни.

Подробности — в публикации “Ъ” «Покупатели перестают ходить в магазины».