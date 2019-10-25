Участку Волжской поймы вернут статус земель рекреационного назначения

Комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области одобрила смену зонирования участка Волжской поймы площадью 100 га, расположенного ближе к Волге. После соответствующего распоряжения губернатора будут внесены изменения в генплан, и территория будет иметь статус рекреационной и спортивной зоны, а не зоны жилищного строительства.

Решение о целесообразности смены зонирования принято и в отношении участка площадью 35 га у Копосовской дубравы. Однако по этому участку слушания еще только будут объявлены. На них, напомним, планирует выступить ООО «Нерудресурс 52», которое рассчитывает вести добычу песка на указанной территории.

Ранее с инициативой об изменении зонирования по этим двум участкам выступил Комитет защиты Волжской поймы, в октябре предложение поддержал замгубернатора Сергей Морозов.

Анастасия Еремина