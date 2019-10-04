Части Волжской поймы вернут статус спортивной и рекреационной зоны

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поручил департаменту градостроительной деятельности изменить зонирование участка площадью 100 га Волжской поймы (всего около 700 га), расположенного ближе к Волге, с земель под жилищную застройку на зону рекреационной и спортивной функций. С такой инициативой ранее выступили активисты Комитета защиты Волжской поймы.

Также рассматривался вопрос о смене зонирования территории площадью 35 га между первым участком и Копосовской дубравой, сообщает Комитет в Facebook. На этой территории ООО «Нерудресурс 52» планирует разработать карьер и вести промышленную добычу песка. После окончания работ там останется водоем, и компания предлагает оборудовать там пляж. Сергей Морозов предложил вынести вопрос о смене зонирования участка на общественные обсуждения и пригласить туда представителей компании.

«При этом Сергей Морозов еще раз подчеркнул, что у областных властей по этому участку приоритет – сохранение рекреационной зоны. К тому же состояние улично-дорожной сети не позволит развивать карьер – на этой части уже сейчас проблема с пропускной способностью дорог, а нагрузка от большого количества самосвалов только возрастет»,– говорится в сообщении председателя Комитета защиты Волжской поймы Марии Поповой. Дата проведения общественных слушаний пока не определена.

Анастасия Еремина