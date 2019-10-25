Юрий Куклачев озаботился судьбой пойманной в Татарстане с наркотиками кошки

Известный российский дрессировщик Юрий Куклачёв выразил опасение за судьбу кошки, которую поймали при доставке наркотического вещества на территорию исправительной колонии № 10 в Татарстане, сообщает Life.

«Лишь бы кошку не уничтожили с этими наркотиками, несчастное животное! Кошки бедные, несчастные, лишь бы их не убивали. Могут сказать, что вот, она наркодилер, ей надо пожизненное. И посадят кошку за решётку. Это вообще ужас!», — сказал господин Куклачев.

Дрессировщик также объяснил, почему кошка была выбрана в качестве наркокурьера. По его словам, эти животные способны инстинктивно находить дорогу, а к дрессировки это не имеет никакого отношения.

Напомним, что наркотическое вещество было найдено и изъято сотрудниками УФСИН в ошейнике кошки, которая пыталась проникнуть на территорию колонии №10. Животное и изъятое вещество переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.

"Ъ-Казань"