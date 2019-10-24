В Татарстане наркотики пытались доставить в колонию с помощью кошки

В Татарстане сотрудники исправительной колонии № 10 задержали кошку, предположительно, с наркотическим веществом в ошейнике. Животное пыталось пронести вещество на территорию ИК, передает пресс-служба УФСИН РФ по региону.

Инцидент произошел накануне вечером. Сотрудники УФСИН изъяли из ошейника кошки вещество коричневого цвета растительного происхождения. Предположительно, это был гашиш. Изъятое вещество и кошка были переданы полицейским для дальнейшей экспертизы. Детали происшествия уточняются, добавили в управлении.

Пресс-служба ведомства также напомнила об аналогичном инциденте, который произошел в исправительной колонии №10 в 2010 году. Там также поймали кошку, в ее ошейнике был героин. Животное направлялось к хозяину, который на тот момент отбывал наказание в ИК. Кошку задержала служебная собака. В результате животное с героином в ошейнике скончалось от полученных ран.

"Ъ-Казань"