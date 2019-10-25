Королевство полной луны

Лимитированная коллекция Dedicated to You, разработанная креативным директором дома Пьерпаоло Пиччоли, вдохновлена поэзией и воспевает чувство любви.

Любовью и современной романтикой, напомним, проникнута вся осенне-зимняя коллекция Valentino. Стихи таких поэтов, как Грета Белламацина, Мустафа Ахмед (пишет песни для Дрейка и The Weeknd), Роберт Монтгомери, вошли в сборник «Valentino On love», который получил каждый из гостей показа, а цитаты оттуда украсили сумки и одежду.

Среди авторов была и Ирса Дэйли-Уорд, 30-летняя темнокожая поэтесса из Instagram. Свои красивые и печальные тексты британка публикует в своем микроблоге. Как нынче водится среди инфлюэнсеров, она — человек-оркестр: писатель, модель и актриса, подруга Флоренс Уэлч, вдохновившая певицу на свой собственный сборник стихов, активистка, феминистка, а также автор уже трех книг: «On Snakes and Other Stories» (2013), «Bone (принесшая ей известность в 2014-м) и «The Terrible» (2018). Как модель она работала с Apple, Topshop, Este Lauder и Nike. Выросшая в Лондоне, она любит говорить, что сформировала ее поездка, затянувшаяся на три года, в Южную Африку. Именно в Кейптауне она впервые выступила перед публикой со своими стихами. Критики встретили новую поэтессу благосклонно, назвав ее первую книгу «впечатляющим дебютом». Ее эмоциональное выступление на конференции TEDx Talk под названием «Твои истории и ты» не оставит равнодушным даже тех, кто стихам предпочитает прозу.

Строка из стихотворения Ирсы Дейли-Уорд «Мы смотрим на одну луну» украсила юбки, рубашки, свитшот и футболку из капсульной коллекции Dedicated to You, созданной специально для Москвы. Она романтически вышита на каждом изделии. Капсула эксклюзивно представлена в московском бутике Valentino в Третьяковском проезде, а также в корнере бренда в ЦУМе и на tsum.ru. Специально к важному запуску в Москве появилась инсталляция в духе концептуалистов.

Елена Кравцун