В Петербурге на 12,5% выросло число выданных кредитов

В Петербурге с начала года выдано 412,6 тыс. потребительских кредитов. Число кредитов на 12,5% выше, чем выдали банки за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидирует по числу взятых кредитов Москва, где банки оформили 650,6 тыс. займов с начала текущего года. В тройке лидеров по объему выданных кредитов Московская область (603,3 тыс. ед.), Краснодарский край (546,1 тыс. ед.).

В НБКИ добавили, что ситуация с выдачей кредитов по стране разнонаправленная. В ряде регионов продолжается достаточно активный или умеренный рост кредитования, а в некоторых, напротив, наблюдается постепенное сокращение выдачи потребительских кредитов. Такая ситуация, в частности, отмечается в Свердловской области, где с января было оформлено на 0,8% кредитов меньше, чем за девять месяцев 2019 года.