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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Георгий Полтавченко: ОСК переедет в Петербург к середине 2020 года

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко заявил, что переезд ОСК из Москвы в Петербург состоится в середине 2020 года. По словам господина Полтавченко, в настоящий момент идет оформление документов на здание, сообщает «Фонтанка.ру».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что затраты на переезд ОСК в Петербург могут составить около 1 млрд рублей. Также сообщалось, что для размещения новой штаб-квартиры корпорации рассматриваются здания в переулке Антоненко, 4 (бывший офис городского комитета по энергетике и инженерной инфраструктуре) и на Вознесенском проспекте, 16 (помещения, занимаемые городским комитетом финансов).

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