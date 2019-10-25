Представителю Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Прикамье Олегу Третьякову присвоено звание «Почетный профессор ПНИПУ»

Сегодня представителю Президента Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олегу Третьякову присвоено звание «Почетный профессор ПНИПУ». Символическую мантию, аттестат и сертификат он получил в Пермском научно-образовательном центре из рук ректора Политехнического университета Анатолия Ташкинова.

Звание «Почетный профессор Пермского национального исследовательского политехнического университета» (сокращенно – «Почетный профессор ПНИПУ») присваивается деятелям науки, техники, образования и культуры, работникам предприятий, органов управления и власти, не являющимся сотрудниками университета, которые внесли весомый вклад в развитие ПНИПУ и профильных для него отраслей науки.

Кроме того, сегодня почетный профессор ПНИПУ Олег Третьяков читал лекцию в НОЦ студентам первого курса магистратуры «Технология разработки интеллектуальных месторождений» (группа ТРИМ-19-1м) по дисциплине «Отечественный и зарубежный опыт в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений».

Стратегическое партнерство ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПНИПУ развивается 15 лет. За это время выстроено системное взаимодействие в образовательной и научно-технической сферах. Олег Третьяков является заведующим базовой кафедрой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Инновационные технологии добычи нефти и газа» на базе горно-нефтяного факультета ПНИПУ. В этом учебном году им была запущена собственная магистерская программа «Технология разработки интеллектуальных месторождений». Всего семь студентов получили уникальную возможность перенять профессиональные знания на основе постоянного взаимодействия с руководителями ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» под их наставничеством.

Сейчас взаимодействие ПНИПУ и организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае выходит на новый уровень подготовки квалифицированных специалистов благодаря большому проекту в сфере науки и образования, реализованному по указу Президента РФ В. В. Путина. Пермский край выбран одной из 15 площадок для создания НОЦ мирового уровня. НОЦ «Рациональное недропользование» создан в краевой столице на базе интеграции нескольких пермских университетов, научных организаций и их кооперации с промышленными предприятиями региона.

18 октября Олег Третьяков совместно с губернатором Максимом Решетниковым представил наработки Пермского НОЦа Полномочному представителю Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову и Президенту Компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову.