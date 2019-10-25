«Привычные нам автомобили превращаются в некое подобие бытовых электроприборов» Дмитрий Гронский — об автопилотах от Panasonic

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как японский гигант хочет запустить сервис шеринга автопилотируемого транспорта.



Буквально на наших глазах привычные нам автомобили стремительно превращаются в некое подобие бытовых электроприборов. Косвенным тому свидетельством является то, что новости по поводу будущего нашей мобильности приходят все чаще не от Mercedes-Benz или BMW, а от компаний, на первый взгляд, далеких от автомобилестроения.

Японская корпорация Panasonic планирует уже к 2021 году представить сервис шеринга автопилотируемых автомобилей.

Это решение, по мнению специалистов компании, может быть особенно востребовано в небольших городах и на ограниченных территориях: в тематических парках, отелях, выставочных площадках, офисных комплексах и так далее.

В преддверии коммерческого запуска системы Panasonic начал ее тестирование в своей штаб-квартире в Осаке. Здесь на огромной территории трудится в общей сложности 14200 человек. Теперь они смогут экономить время и силы на перемещениях между разными корпусами, которые связал круговой маршрут длиной 2,5 км.

По нему со скоростью до 20 км/ч передвигаются самоуправляемые четырехместные вагончики. Полный круг они делают в среднем за 21 минуту. Расписание движения гибко подстраивается под загрузку — интервал между рейсами варьируется от 4 до 10 минут.

«Мы не стремимся делать скоростные автомобили с автопилотом, потому что мы не автопроизводитель. Наша цель — неторопливый и удобный транспорт для людей», — отметил представитель Panasonic на презентации проекта.

Сами транспортные средства были произведены сторонней компанией.

Какой именно, представители Panasonic не указывают. Но с большой долей вероятности можно сказать, что это Toyota. Во всяком случае, тестируемые сейчас беспилотные автомобили этой марки оснащены сенсорами, камерами и телекоммуникационным оборудованием, произведенными именно корпорацией Panasonic. Поэтому не исключено, что две компании-гиганта уже договорились о том, как они в недалеком будущем поделят рынок мобильности.