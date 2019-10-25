В Уфе завершился XIХ Российский энергетический форум

Вчера, 24 октября, завершили свою работу XIX Российский энергетический форум и XXV международная специализированная выставка «Энергетика Урала». Организаторами форума выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Мероприятия проводилось при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли РФ. Генеральным спонсором форума традиционно стала Башкирская электросетевая компания (АО «БЭСК»).

АО «БЭСК» оказалось одним из самых активных участников форума. Председатель Правления – генеральный директор компании Дмитрий Шароватов принял участие в пленарном заседании. АО «БЭСК» провело также и заседание основной секции форума «Влияние цифровизации на эффективность энергетики», где с докладами выступили представители вузов, производители электросетевого оборудования и IT-продуктов. Также руководство и специалисты АО «БЭСК» приняли участие в проведении многих статусных мероприятий, например, секций «Ценоообразование на рынках электрической энергии: прогноз для потребителей», «Искусственное освещение. Новое оборудование. Энергосервис и концессия».

Хорошим тоном стало проведение в рамках форума профориентационных мероприятий, а так как АО «БЭСК» уделяет этому первостепенное внимание, то специалисты компании приняли участие в проведении Молодежного дня «Инженер будущего для эффективной энергетики». Накануне, кстати, АО «БЭСК» и Уфимский государственный авиационный технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны компании документ завизировал председатель Правления – генеральный директор Дмитрий Шароватов, со стороны вуза - ректор Сергей Новиков.

Для гостей энергофорума АО «БЭСК» организовало экскурсию в Центр управления сетями, который является главным элементом проекта Smart grid.

В целом, в Уфе состоялось несколько важных мероприятий с участием представителей Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Башкортостана и профильных министерств регионов страны. В рамках деловой программы отработали 25 секций по различным направлениям. Модераторами и спикерами мероприятий стали 220 признанных экспертов отрасли. На выставочных площадках развернули свои экспозиции 130 компаний из семи стран мира и 25 регионов России. Всего на форум и выставку приехало более двух тысяч участников.

На снимке (слева направо): генеральный директор ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» Андрей Травкин, председатель Правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов, генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания» Александр Симановский и ректор Башкирского государственного аграрного университета Илдар Габитов на встрече со студентами энергетических специальностей вузов и ссузов.