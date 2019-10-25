Банкротство Игоря Барщука завершилось мировым соглашением

Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по делу о банкротстве бывшего совладельца группы компаний «Белая птица» депутата облдумы Игоря Барщука. Об этом сообщается в материалах дела. Перед этим арбитраж утвердил мировое соглашение между господином Барщуком и одним из его основных кредиторов Александром Топчим.

По условиям мирового соглашения господин Барщук должен выплатить 13,12 млн руб. в рассрочку до 31 декабря 2021 года. Транши будут ежемесячными, от 65 до 897,44 тыс. руб. Ранее суд уже прекращал банкротство белгородского бизнесмена, но вновь возобновил его по ходатайству как раз господина Топчего.

Напомним, по словам господина Барщука, у него возник конфликт со структурами Промсвязьбанка, которым в 2016 году были проданы принадлежавшие его семье 49% компании «Белая птица — Курск» («БП-Курск») — основного предприятия производителя мяса бройлеров «Белая птица». По словам бизнесмена, условием сделки был вывод его из числа поручителей по кредитной линии Россельхозбанка на 999,45 млн руб. Она была открыта для ЗАО «Курский агрохолдинг» (прежнее название «БП-Курск») в 2013 году. Из договора с банком следует, что кредитные средства предоставлялись под залог оборудования, недвижимости и поручительств компаний «Белой птицы». По данным господина Барщука, залоги оценивались в 15 млрд руб. Отдельный договор поручительства был заключен между банком и Игорем Барщуком.

В мае 2016 года между «Инвест-Лтд» (бенефициар — семья Игоря Барщука) и экс-сенатором и бывшим акционером Промсвязьбанка Виктором Пичуговым (по словам господина Барщука, представлял в переговорах интересы ООО «Семпер идэм», которое контролировалось совладельцем Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым и владело остальным 51% «БП-Курск») было заключено соглашение о продаже 49% «БП-Курск» за 500 млн руб. В документе прописано, что аннулирование личных поручительств Игоря Барщука по кредитной линии с Россельхозбанком должно было произойти в течение трех месяцев после внесения изменений в ЕГРЮЛ. Таким образом, требования по договору поручительства бизнесмен считал нарушением условия сделки. Также господин Барщук пояснял “Ъ”, что по факту злоупотреблений «СК Актив» он обратился с заявлением в УМВД по Курской области.

Сергей Калашников