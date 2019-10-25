Медведев назначил Евгения Грабчака заместителем министра энергетики

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак стал заместителем министра энергетики. Соответствующее распоряжение (.pdf), подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.
Господин Грабчак занимал пост директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике министерства с 2014 года. До этого он работал заместителем директора этого департамента.
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