Медведев назначил Евгения Грабчака заместителем министра энергетики

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак стал заместителем министра энергетики. Соответствующее распоряжение (.pdf), подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

Господин Грабчак занимал пост директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике министерства с 2014 года. До этого он работал заместителем директора этого департамента.