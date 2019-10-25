Выдано положительное заключение на строительство нефтяных резервуаров в Новороссийске

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на строительство резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов на площадке «Грушовая» перекачивающего комплекса «Шесхарис» в Новороссийске.

Как сообщили в ведомстве, перевалочная нефтебаза «Грушовая» находится в верховьях реки Богаго в урочище балки Грушовая на берегу Черного моря и входит в состав нефтеперекачивающего комплекса Новороссийского морского торгового порта. Общая емкость резервуарного парка объединенного перевалочного комплекса «Шесхарис» достигает почти 1,4 млн куб. м. При этом основная нагрузка приходится на площадку «Грушовая».

Проектной документацией предусмотрено строительство на данной площадке шести новых стальных резервуаров емкостью 30 тыс. куб. м в два этапа. На первом этапе построят два резервуара, которые подключат к действующим трубопроводам. Еще четыре возведут на втором этапе. Резервуары предназначены для хранения, в том числе бензина и дизельного топлива. В перспективе планируется и хранение там нефти.

В рамках второго этапа также соорудят резервуар противопожарного запаса воды объемом 5 тыс. куб. м. На новой площадке нефтебазы проложат технологические трубопроводы и кабельные эстакады, установят узлы запорной арматуры и молниеотводы, а также построят помещения для технологического оборудования. Будет проведено строительство дополнительных зданий с помещениями для электроприводных задвижек.

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект замены технологического оборудования нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис».

На минувшей неделе “Ъ-Кубань” писал, что Ростовский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение на сметную стоимость капитального ремонта автодороги А-290 «Новороссийск – Керчь». Речь идет о капремонте отрезка трассы на территории Анапы.

Василий Хитрых