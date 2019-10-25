Закрытие плеера Moonwalk привело к ликвидации двух крупных пиратских провайдеров в России и СНГ

В результате закрытия стримингового плеера Moonwalk, доставлявшего контент для 80% пиратских сайтов в России, перестали работать два крупных в стране и СНГ аналогичных провайдера — HDGO и Kodik, сообщила Group-IB. «Конец» так называемой «большой тройки» пиратских провайдеров нанес ущерб 90% российских потоковых веб-ресурсов.

«В краткосрочной перспективе закрытие Moonwalk поможет значительно сдержать бизнес пиратов и уменьшит распространение пиратских копий в России. Однако в долгосрочной — доходное место Moonwalk, HDGO и Kodik займут другие. Поскольку одновременно были заблокированы не все игроки, у них остается время на передел пиратского рынка и реорганизацию»,— говорится в заявлении компании.

Эксперты компании уточнили, что Kodik лишился половины контента — 8 тыс. из 17 тыс. сериалов. По слова специалистов, до закрытия HDGO его база составляла 25 тыс. кинокартин.

Напомним, 22 октября стало известно об отключении Moonwalk.

О том, как это повлияло на индустрию, читайте в публикации “Ъ” «Пиратам закрыли плеер».