Глава Кузбасса призвал чиновников реагировать на комментарии в соцсетях

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев «настоятельно рекомендовал» главам городов и районов изучать комментарии в соцсетях и оперативно реагировать на них. По словам губернатора, эта работа будет у него на контроле.

«Комментарии жителей в соцсетях по тому или иному вопросу — это уникальная возможность для меня, для моих заместителей, для глав территорий проанализировать состояние дел. А самое главное — тут же отреагировать и решить проблему»,— написал господин Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор полагает, что у него «очень неплохо работают социальные сети», а на ролики с его участием «идет очень много комментариев», которые являются «очень большим кладезем полезной информации, которую надо использовать в своей работе». Он отметил, что по сравнению с прошлым годом, когда в его соцсетях был «обильный поток жалоб», их теперь в разы меньше. Господин Цивилев связывает это с тем, что «лучше начали работать подразделения и главы».

О том, как «Петербургская политика» оценивала аккаунты сибирских губернаторов, читайте в материале “Ъ” «Не вся власть соцсетям»

Юрий Зуев