Афипский НПЗ усилил экологический контроль в Северском районе

Руководство Афипского нефтеперерабатывающего завода заявило об усилении контроля за состоянием экологии в Северском районе. На протяжении последних суток две аккредитованные лаборатории НПЗ и Центра гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю ведут отбор и анализ атмосферного воздуха в трех установленных точках на содержание сероводорода. Превышений по сероводороду не обнаружено, сообщили на предприятии.

Уточняется, что с 2017 года мониторинг воздушной среды на границе санитарно-защитной зоны НПЗ и в жилой зоне поселка Афипского проводится ежедневно утром и вечером силами лаборатории ООО «Афипский НПЗ». Как показывают исследования, содержание загрязняющих веществ соответствует нормам разрешительной документации и не превышает предельно допустимой концентрации.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 21 октября участились жалобы жителей Афипского на посторонние химические запахи. Исполняющий обязанности начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском и Крымском районах Сергей Белоконь сообщил на заседании по ЧС, что лабораторные исследования зафиксировали превышение нормы концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. После этого контроль за состоянием атмосферного воздуха в жилой зоне был усилен. В настоящее время проводится внеплановая проверка Роспотребнадзора, Росприроднадзора и прокуратуры. В частности, на территории предприятия ведется отбор проб атмосферного воздуха. По предварительным данным, превышения по сероводороду не обнаружено.

Руководство Афипского НПЗ сообщает о готовности провести в ближайшее время сход недовольных граждан и в рамках открытого диалога продемонстрировать жителям Северского района намерение и далее работать в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Василий Хитрых