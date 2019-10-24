В районе Афипского НПЗ выявили превышение нормы концентрации загрязняющих воздух веществ

В Северском районе Краснодарского края лабораторные исследования зафиксировали превышение нормы концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил исполняющий обязанности начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском и Крымском районах Сергей Белоконь.

Поводом для заседания комиссии стали обращения от жителей поселков Афипского, Ильского, а также станиц Северской и Азовской о неприятном запахе. Он якобы вызвавал у людей недомогание. Как рассказал представитель Афипского НПЗ Сергей Сюткин, появление запаха могло быть связано с установкой нового оборудования и дальнейшей его пропаркой на нефтеперерабатывающем предприятии. В среду, 23 октября, работы на НПЗ были завершены, по словам представителя завода, вреда экологической обстановке нанесено не было.

Тем не менее, Роспотребнадзор планирует осуществлять регулярные замеры концентрации вредных веществ в воздухе населенных пунктов Северского района. Директору Афипского НПЗ рекомендовано провести мероприятия по очистке выбросов в атмосферу сернистых соединений, сообщили в краевой администрации.

Василий Хитрых