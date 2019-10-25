Промсвязьбанк задумался о создании бюро кредитных историй для военных

Промсвязьбанк разрабатывает идею создания отдельного бюро кредитных историй (БКИ) для военных и представителей правоохранительных органов, сообщил газете «Известия» руководитель департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Борис Ярышевский.

По его словам, владеть таким БКИ будут только российские акционеры, в отличие от действующих кредитных бюро. Это необходимо, чтобы сохранить персональные данные, добавил господин Ярышевский.

На данный момент среди крупнейших БКИ 50% «Эквифакс Кредит Сервисиз» принадлежат Equifax Inc., 25% Объединенного кредитного бюро — Experian, а TransUnion владеет 3,49% в НБКИ.

По словам директора по работе с клиентами «БКС Премьер» Николая Соколова, обеспечение полного функционала новому игроку обойдется от 1 млрд руб. Создание БКИ потребует не менее 500 млн руб.

В пресс-службе Промсвязьбанка заявили, что рассматривают различные проекты, которые «могут дополнить экосистему сервисов для повышения финансовой безопасности и комфорта в обслуживании». Источник «Известий» в Минобороны сказал, что министерство не против БКИ, но этот вопрос не обсуждается.

Напомним, Промсвязьбанк создается как опорный банк российской оборонной промышленности.

О том, как Промсвязьбанк собирается продать свой непрофильный актив, читайте в публикации “Ъ” «Промсвязьбанк уходит с форекса».