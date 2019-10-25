Ипотека vs аренда

Покупать квартиру или снимать? Рано или поздно с такой дилеммой сталкиваются многие, кто задумывается об изменении жилищных условий: молодые семьи и люди, которые переезжают в Пермь из края; родители, покупающие квартиру для подрастающих детей, или просто молодежь, решающая начать самостоятельную жизнь.
По данным аналитики1, ставки на аренду жилья постоянно растут. Так, в III квартале 2019 года увеличение составило 1,2% по сравнению со II кварталом. В результате средняя ставка аренды 1-комнатных квартир, в целом по России, достигла уровня 15 879 руб. в месяц. Арендные ставки поднялись во всех городах-миллионниках. В Перми средняя стоимость найма 1-комнатной квартиры в III квартале 2019 года составила 13 055 руб./мес., то есть арендная ставка выросла на 3,9% по сравнению со II кварталом.
Взять ипотеку практически по цене аренды жилья в Перми вполне реально. На фоне снижения ставок по ипотеке приобретение собственного жилья становится выгоднее аренды. Основной плюс ипотеки – получение жилья в собственность по окончании выплат по кредиту. Безусловно, у ипотеки есть свои недостатки, но в ситуации с арендой их больше. Даже долгосрочная аренда не меняет картину, поэтому важным преимуществом ипотечной квартиры является отсутствие проблем с арендодателем. За 30 лет собственник арендованной квартиры может захотеть продать ее, изменить стоимость аренды и так далее. А платеж по ипотеке фиксированный в течение всего срока кредита. Вы смело можете делать в квартире ремонт и даже продать ее при желании.
Взвесив все «за» и «против», сделайте выбор в пользу покупки лаконичной квартиры-студии в ЖК «Маяк»2 стоимостью от 1966 тыс. руб.3:
Ставка – 8,5%.
Первоначальный взнос – 20%.
Ежемесячный платеж по кредиту – 13,6 тыс. руб.
Срок – 20 лет4.
Готовность ЖК «Маяк» составляет 70%, дом возведен под крышу, ведутся внутренние отделочные работы, сдача дома – уже в следующем году. А значит, самое время планировать покупку. Найти в городе действительно большую и удобную квартиру по адекватной цене не так просто. В ЖК «Маяк» отличный выбор трехкомнатных квартир, в которых будет комфортно и удобно всем членам большой и дружной семьи: классические трехкомнатные площадью 68,3 кв. м и «евротрёшки» с уютной кухней-гостиной площадью 66,9 кв. м. А благодаря программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» эта квартира может стать вашей всего за 15 446 рублей в месяц5! А это уж точно выгоднее, чем платить за аренду.
Узнать подробности и получить бесплатную консультацию вы можете в офисах продаж компании PAN City Group6 по тел. (342) 257-17-17 и по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж (БП «Морион»).
+ 7 922-357-17-17 (Viber, What’sApp, Telegram).
1По данным https://www.domofond.ru
2ЖК «Маяк» - строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, город Пермь, Индустриальный район, ул. Стахановская, 1а. Застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект», проектная декларация – на сайте Единой информационной системы жилищного строительства: https://наш.дом.рф, а также на сайтах pancityproject.ru и https://dom-mayak.ru.
3Примерный расчет произведен для квартиры №110 в строящемся доме на ул. Стахановская, 1а, площадью 28,1 кв. м стоимостью (с учетом скидки 3%) 1966 185 руб. Срок ипотечного кредитования – 20 лет, ставка – 8,5% годовых. Скидка предоставляется в размере 3% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка действует до 01.11.2019 включительно, применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий. Точный расчет для конкретной квартиры и заемщиков производится ПАО Банк «ФК Открытие», условия выдачи кредита определяются ПАО Банк «ФК Открытие». ООО СЗ «СИТИ Проект», ООО «ПАН Сити Групп» не несет ответственность за выдачу ипотечного кредита ПАО Банк «ФК Открытие». Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика.
4Условия кредитной программы «Новостройка»: ставка 8,35% годовых действует на покупку прав по договору участия в долевом строительстве квартиры под ее залог у застройщика – партнера банка при сумме кредита от 4 млн руб. (+0,15% – при сумме кредита менее 4 млн руб.) и подаче заявки на сайте банка / для зарплатных клиентов / подаче заявки от партнера и заключении кредитного договора в течение 30 дней с даты одобрения заявки банком: срок – от 3 до 30 лет, сумма – от 500 тыс. до 30 млн руб. в зависимости от региона, в размере от 20 до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости и при наличии согласия заемщика на страхование риска утраты (ограничения) права собственности, страхование жизни и трудоспособности. Полный список ключевых партнеров-застройщиков, участвующих в программе, можно узнать в колл-центре или отделении банка. Погашение задолженности – ежемесячно, равными платежами. Заемщик несет расходы по оценке предмета залога (производится после передачи объекта недвижимости застройщиком заемщику), страхованию и государственной регистрации права собственности. Решение о выдаче кредита принимается индивидуально для каждого клиента. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Условия не являются офертой или приглашением делать оферты и действительны на 24.10.2019. ПАО Банк «ФК Открытие» (банк / банк «Открытие»). Генеральная лицензия Банка России №2209 от 24.11.2014.
5Примерный расчет произведен для квартиры №6 в строящемся доме на ул. Стахановская, 1а, площадью 68,5 кв. м стоимостью (с учетом скидки 3%) 3597 141 руб. Срок ипотечного кредитования – 30 лет, процентная ставка установлена ПАО Сбербанк (по данным сайта www.sberbank.ru) и ПАО «»ВТБ» (по данным сайта www.vtb.ru) в размере 5% на весь срок кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1711 от 30.12.2017 при условии страхования риска причинения вреда имуществу и жизни и/или потери трудоспособности Заемщиком. Скидка предоставляется в размере 3% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 (пятнадцати) дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка действует до 01.11.2019 включительно, применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий. Точный расчет для конкретной квартиры и заемщиков производится ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ. ООО СЗ «СИТИ Проект», ООО «ПАН Сити Групп» не несут ответственности за выдачу ипотечного кредита. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика.
6Общество с ограниченной ответственностью «ПАН Сити Групп».