Ипотека vs аренда

Покупать квартиру или снимать? Рано или поздно с такой дилеммой сталкиваются многие, кто задумывается об изменении жилищных условий: молодые семьи и люди, которые переезжают в Пермь из края; родители, покупающие квартиру для подрастающих детей, или просто молодежь, решающая начать самостоятельную жизнь.

По данным аналитики1, ставки на аренду жилья постоянно растут. Так, в III квартале 2019 года увеличение составило 1,2% по сравнению со II кварталом. В результате средняя ставка аренды 1-комнатных квартир, в целом по России, достигла уровня 15 879 руб. в месяц. Арендные ставки поднялись во всех городах-миллионниках. В Перми средняя стоимость найма 1-комнатной квартиры в III квартале 2019 года составила 13 055 руб./мес., то есть арендная ставка выросла на 3,9% по сравнению со II кварталом.

Взять ипотеку практически по цене аренды жилья в Перми вполне реально. На фоне снижения ставок по ипотеке приобретение собственного жилья становится выгоднее аренды. Основной плюс ипотеки – получение жилья в собственность по окончании выплат по кредиту. Безусловно, у ипотеки есть свои недостатки, но в ситуации с арендой их больше. Даже долгосрочная аренда не меняет картину, поэтому важным преимуществом ипотечной квартиры является отсутствие проблем с арендодателем. За 30 лет собственник арендованной квартиры может захотеть продать ее, изменить стоимость аренды и так далее. А платеж по ипотеке фиксированный в течение всего срока кредита. Вы смело можете делать в квартире ремонт и даже продать ее при желании.

Взвесив все «за» и «против», сделайте выбор в пользу покупки лаконичной квартиры-студии в ЖК «Маяк»2 стоимостью от 1966 тыс. руб.3:

Ставка – 8,5%.

Первоначальный взнос – 20%.

Ежемесячный платеж по кредиту – 13,6 тыс. руб.

Срок – 20 лет4.

Готовность ЖК «Маяк» составляет 70%, дом возведен под крышу, ведутся внутренние отделочные работы, сдача дома – уже в следующем году. А значит, самое время планировать покупку. Найти в городе действительно большую и удобную квартиру по адекватной цене не так просто. В ЖК «Маяк» отличный выбор трехкомнатных квартир, в которых будет комфортно и удобно всем членам большой и дружной семьи: классические трехкомнатные площадью 68,3 кв. м и «евротрёшки» с уютной кухней-гостиной площадью 66,9 кв. м. А благодаря программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» эта квартира может стать вашей всего за 15 446 рублей в месяц5! А это уж точно выгоднее, чем платить за аренду.

Узнать подробности и получить бесплатную консультацию вы можете в офисах продаж компании PAN City Group6 по тел. (342) 257-17-17 и по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж (БП «Морион»).

+ 7 922-357-17-17 (Viber, What’sApp, Telegram).