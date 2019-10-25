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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Первая «Ласточка» отправилась из Петербурга в Кузнечное

Скоростные электропоезда «Ласточка» начали курсировать на маршруте Петербург – Кузнечное. Первый поезд отправился сегодня.

На маршруте предусмотрены остановки на семи станциях приозерского направления — Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск. Время в пути составляет 2 часа 15 минут.

Напомним, что «Ласточки» в настоящее время задействованы на маршрутах выборгского, лужского и ломоносовского направлений, перевозят пассажиров на линии Петербург — Великий Новгород.

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