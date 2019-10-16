«Ласточки» будут курсировать между Петербургом и Кузнечным

Скоростные электропоезда «Ласточка» начнут курсировать на маршруте Петербург – Кузнечное с 25 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

«Ласточки» в пути будут останавливаться на семи станциях приозерского направления — Девяткино, Токсово, 69 км, Сосново, Лосево, Громово, Приозерск.

Ранее стало известно, что с декабря между Москвой, Санкт-Петербургом, Сортавалой и Петрозаводском начнет курсировать новый ежедневный поезд №159/160. Он станет дополнением к фирменному поезду «Карелия» Москва – Петрозаводск.