Курские депутаты выступили за дальнейшие ограничения продажи алкоголя

Депутаты курской областной думы на заседании 24 октября поддержали федеральный законопроект о возвращении региональным властям права регулировать продажу алкоголя в заведениях общественного питания, сообщили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе облдумы.

«Речь о норме, которая даст региональным парламентариям право запрещать продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах. Мы получаем много жалоб от жителей на такие кафе и бары. Федеральный законопроект был разослан в регионы на отзывы, и наши депутаты его поддержали», — пояснили в пресс-службе.

После этого региональные депутаты рассчитывают полностью запретить продажу спиртного в домах, рассказывал ранее “Ъ-Черноземье” выступающий за это ограничение депутат облдумы от КПРФ Александр Анпилов. Он возглавляет комитет по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике. «В Курской области ведется целая система борьбы с пьянством. Сейчас мы собираемся полностью запретить розничную продажу алкоголя в магазинах в многоквартирных домах и на расстоянии в 50 м от них, — рассказывал депутат. — Но это будет бесполезной мерой, если региональным законодателям не вернут полномочия по регулированию общепита — спиртное продолжат продавать под видом кафе и баров. Уже 24 октября на комитете облдумы мы проработаем законодательную инициативу на федеральный уровень, попросим вернуть в регионы эти полномочия. И тогда, если в ноябре будет принят федеральный закон, в начале 2020 года полностью запретим продажу алкоголя в жилых домах».

Подробнее об ограничениях для алкогольной розницы в Курской области — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников