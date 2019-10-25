В работе TikTok произошел сбой

Сбой произошел в работе мобильного приложения TikTok около 11:00 мск, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Жалобы поступают из США, Германии, Франции, Великобритании, Голландии и других стран. От российских пользователей поступило незначительное количество жалоб.

Большинство пользователей испытывают сложности с просмотром видео — 71%. Еще 15% столкнулись с трудностями при входе, а 13% не могут загрузить собственные материалы.