Технология и практика

Организатором конференции выступило ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». По словам генерального директора общества Вадима Воеводкина, организовать конференцию именно в Перми решили после того, как в прошлом году здесь открылось новое здание Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть». «Появилась уникальная площадка, на которой удобно собираться и работать», – отметил Вадим Воеводкин. Генеральный директор ЛУКОЙЛ-Инжиниринга подчеркнул, что научно-проектный комплекс и коллеги из других организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в различных регионах решают одни и те же глобальные задачи. «Я призываю объединиться в консорциум и сотрудничать», – подчеркнул руководитель.

В ходе конференции Вадим Воеводкин выступил с докладом «Интегрированное сопровождение нефтяных месторождений на поздней стадии разработки». По его словам, нынешнее состояние отрасли обязывает нефтяников идти в ногу со временем и использовать новые технологии, прежде всего цифровые. Так, сегодня фиксируется снижение активных запасов нефти, а доля трудноизвлекаемых увеличивается. Доля последних превысила 67%. При этом даже в таких условиях на территории Пермского края предприятия Группы увеличивают добычу. Во многом это происходит благодаря научно-техническому сопровождению, которое осуществляет ЛУКОЙЛ-Инжиниринг. Сегодня научный центр обеспечивает сопровождение всех проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в сегменте «Геологоразведка и добыча». Работа специалистов позволяет оптимизировать операционные и инвестиционные затраты.

О повышении эффективности производственных процессов и влиянии современных вызовов на деятельность нефтяных компаний в мировом масштабе рассказал генеральный директор «ЛУКОЙЛ Оверсиз Норс Шельф АС» (управляет деятельностью Компании в Норвегии) Леонид Сургучев. По его словам, в нынешних условиях нефтяники и газовики решают не только задачи по повышению конкурентоспособности на рынке, но и по повышению имиджа отрасли в глазах общественности, развитию инновационных технологий и улучшению системы управления. В этом процессе важное место занимает цифровизация процессов. Так, потенциальный экономический эффект от применения технологии цифрового двойника на крупном месторождении норвежского шельфа составляет 3,5 млрд долларов. При этом крупнейшие компании осознают свою социальную ответственность перед обществом и направляют средства на восстановление окружающей среды даже в тех странах, где нет налога на добычу полезных ископаемых. Например, в Бразилии нефтяники инвестируют средства в восстановление и поддержание численности лесов.

Ректор Московского института нефтегазового бизнеса Рустем Шагиев в своем выступлении особое внимание уделил управлению инновациями и роли человеческого капитала в отрасли. По его словам, ежегодно в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки инвестируется около 30 млрд долларов. При этом область научно-технического обеспечения работы нефтегазовой отрасли глобализируется. К примеру, институт нефтегазового бизнеса реализует образовательные и научные программы в 26 странах мира. «Научные достижения – это, прежде всего, результат интеллектуальной работы, – считает Рустем Шагиев. – И если мы говорим об успешных проектах, то говорим и о роли лидеров. Сейчас есть специальные программы, по которым такие люди проходят подготовку. Правильное использование человеческого капитала, наряду с технологическими вопросами, является ключевым».

О прикладных аспектах цифрового моделирования месторождения рассказал региональный менеджер канадской компании CMG по Центральной и Северной Африке Аболгасем Доруди. Он представил единый программный комплекс CoFlow, с помощью которого можно создавать интегрированные модели как уже существующих, так и еще планируемых к разработке месторождений.

Директор Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова отметила роль ученых и инженеров, которые работают на территории Прикамья уже в течение 55 лет. За эти годы было разработано более четырехсот технологий, которые запатентованы и активно использовались и используются на месторождениях края, Западной Сибири, Республики Коми и других регионов. «Сейчас наиболее востребованными являются технологии строительства скважин, в этом направлении у нас очень сильная научная школа», – говорит Надежда Лядова. Специалисты занимаются не только разработкой, но и сопровождением всех производственных процессов. Так, на основе лабораторного исследования образцов пород разрабатывается интегрированная цифровая модель месторождения, которая помогает наметить эффективную технологию его разработки.

Леонид Тихомиров, руководитель компании ITPS, которая занимается разработкой программных решений для нефтегазовой отрасли более 15 лет, подчеркнул важность того, что «такой представительный форум проходит именно в Перми». Он отметил, что в столице Прикамья создается национальный образовательный центр, который специализируется на рациональном природопользовании, поэтому привлечение в город ведущих ученых и практиков в этой сфере очень важно. «Темы, которые здесь обсуждаются, должны обеспечить интенсивное развитие отрасли, в противовес экстенсивному, – подчеркнул Леонид Тихомиров. – Мы обсуждаем технологические инструменты, которые улучшают нашу эффективность». Леонид Тихомиров пояснил, что участие в конференции – это, прежде всего, возможность обменяться знаниями и наладить коммуникацию с коллегами. «Наша принципиальная позиция: мы не воспринимаем здесь никого в качестве конкурентов. Наша задача – наладить партнерские отношения со всеми. Если помогать друг другу, то все наши задачи будут решаться лучше и быстрее», – заключил он.