В Ростове согласовали митинг в поддержку Яна Сидорова и Влада Мордасова

В субботу, 25 октября, в Ростове пройдет митинг в поддержку Яна Сидорова и Влада Мордасова, осужденных на более чем 6,5 лет колонии строгого режима после выхода на пикет в защиту погорельцев. Мероприятие согласовано администрацией Советского района города, копия документа имеется в распоряжении «Ъ-Юг».

Митинг пройдет на смотровой площадке сквера им. Седова с 13:00 до 15:00. Согласованное количество участников — до 300 человек. Организаторы митинга подчеркивают, что не являются профессиональными политиками и называют себя простыми неравнодушными ростовчанами.

Ранее ростовские правозащитники неоднократно выходили на митинги и пикеты в поддержку обвиняемых по делу «ростовской Telegram-революции» Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина. Пикеты в поддержку молодых людей также прошли в Москве, Саратове, Нью-Йорке и других городах. Две петиции с требованием отменить приговор и освободить заключенных собрали суммарно 12 тыс. подписей.

Напомним, 5 ноября 2017 года 18-летний Ян Сидоров и 21-летний Влад Мордасов вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами:«Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». На площади их задержали сотрудники полиции. Также в этот день в переулку неподалеку от площади был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин. Позже следователи установили, что все трое были участниками Telegram-чат «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону». Задержанных обвинили в покушении на организацию массовых беспорядков и участии в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Ростовский областной суд 4 октября назначил Владиславу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, Вячеславу Шашмину — три года условно.

Кристина Федичкина