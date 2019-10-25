В Госдуме РФ готовы поддержать инициативу ЗакСа Петербурга об ограничении рекламы в кино

Реклама перед киносеансом не должна доиться более 10 минут. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя инициативу петербургского Заксобрания о сокращении времени рекламы в кинотеатрах.

Господин Свинцов считает продолжительную рекламу перед просмотром фильма несправедливой по отношению к зрителю. Он добавил, что лично присутствовал на сеансах, где рекламные ролики шли более 20 минут. Особенно сложно такое выдержать детям, сообщил он АН «Москва».

Напомним, законопроект о внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О рекламе» был принят за основу ЗакСом Петербурга на днях . Депутаты в нем предложили ограничить время рекламных роликов 20 минутами, а также запретить их показ после указанного на билете времени начала фильма.