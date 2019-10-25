Аварийный путепровод в Металлургическом районе откроют в июле 2020 года

Управление дорожного хозяйства администрации Челябинска выбрало подрядчика для реконструкции аварийного моста на пересечении улиц Монтажников и Морской. Стоимость контракта составила 230,5 млн руб. Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, работы будут завершены только в середине июля 2020 года.

В конкурсе на определение подрядчика по ремонту моста в Металлургическом районе участвовали две компании – «Уралмостострой» и «Урал-Сервис-Групп». Они предложили одинаковую стоимость исполнения контракта – 230,569 млн руб. Победителем было признано предприятие «Урал-Сервис-Групп», первое подавшее заявку на участие. После заключения контракта подрядчик должен приступить к его исполнению.

Согласно информации в базе «СПАРК-Интерфакс», ООО «Урал-Сервис-Групп» зарегистрировано в Челябинске. Совладельцами являются Елена Понькина (80% доли в уставном капитале) и Максим Несветаев. Компания исполняет контракт на 2,2 млн руб. по содержанию метеорологического оборудования на дорогах Челябинской области.

Мост в районе ООО «Мечел-Кокс» был закрыт в конце декабря прошлого года. Администрация Челябинска признала его опасным для автомобилистов. Из-за этого все, кто направляется в аэропорт, вынуждены объезжать закрытый участок через Бродокалмакский тракт, что прибавляет к маршруту около 20 км.

На пресс-конференции в июле этого года и.о. Наталья Котова заявила, что в работы по реконструкции моста должны начаться в сентябре. В феврале 2020 года, по ее планам, по путепроводу должны были пустить трамваи, в марте – автомобили.