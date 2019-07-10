Аварийный путепровод в Металлургическом районе отремонтируют зимой

Мэрия Челябинска рассчитывает до конца августа получить результаты госэкспертизы по проекту реконструкции моста на пересечении улиц Монтажников и Морской. Работы должны быть завершены к февралю 2020 года. Об этом на пресс-конференции рассказала и.о. мэра Челябинска Наталья Котова.

По словам госпожи Котовой, подрядчик по ремонту моста в районе «Мечел-Кокса» подготовит проектную документацию до 15 июля. «Потом будет в течение месяца срок на госэкспертизу. В сентябре-октябре планируем начать работы. В феврале пустим трамваи, в марте – автомобили. С июня откроем движение полностью»,- сообщила Наталья Котова. При этом она отметила, что средства на ремонт путепровода выделены не были, их возьмут из денег на реконструкцию Ленинградского моста. «Продолжено строительство развязки на Братьев Кашириных, до того, пока не будет сдана эта развязка, не будут проводится работы на Ленинградском мосту, поэтому деньги, которые направлены на его ремонт, будут выделены по согласованию с губернатором на ремонт в Металлургическом районе»,- рассказала Наталья Котова.

Мост в районе ООО «Мечел-Кокс» был закрыт в конце декабря прошлого года. Администрация Челябинска признала его опасным для автомобилистов. Из-за этого все, кто направляется в аэропорт, вынуждены объезжать закрытый участок через Бродокалмакский тракт, что прибавляет к маршруту около 20 км.