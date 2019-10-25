Президент Чехии посоветовал разведке прекратить погоню за шпионами из России

Президент Чехии Милош Земан считает, что чешской Службе безопасности и информации (СБИ) следует расследовать экономические преступления, а не искать мифических китайских и российских шпионов. Такое заявление господин Земан сделал в ответ на предложение правительства присвоить главе СБИ Михалу Коуделке звание генерала.
«Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии»,— заявил президент (цитата по TV Barrandov).
По словам главы государства, 90% действий контрразведки посвящено шпионам из России и Китая, но от борьбы СБИ с коррупцией будет больше пользы.
Ранее господин Коуделка заявил, что разведка раскрыла в 2018 году в стране российскую агентурную сеть, связанную с ФСБ. В посольстве России в Чехии эту информацию отрицают.
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