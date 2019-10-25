Конкурс на создание метабренда не удалось оспорить в кассации

Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменения решения предыдущих инстанций, отказавших в удовлетворении иска Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) к комитету по развитию туризма Смольного о нарушении конкуренции при выборе подрядчика для создания метабренда города. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В исковом заявлении АКАР утверждает, что при проведении конкурса были нарушены законы о защите конкуренции, о контрактной системе и об основах туристской деятельности. Представитель Ассоциации Борис Григорьев уточнил “Ъ-СПб”, что решение о дальнейшем обжаловании будет принято после получения мотивировочной части, отметив, что впервые на заседании они «услышали что-то по существу разбирательства».

Как сообщал “Ъ-СПб”, в октябре прошлого года конкурс на создание метабренда города выиграло коммуникационное агентство SPN Communications. Согласно техническому заданию, компания за 42 дня и 7,05 млн рублей должна была разработать визуальные атрибуты метабренда, его вербальную составляющую, а также концепцию, структуру и бизнес-план Агентства по управлению территориальным метабрендом Санкт-Петербурга. Работа была принята и оплачена комитетом 20 декабря 2018 года, публичной презентации метабренда все еще не состоялось.

О том, как будет выглядеть логотип города — читайте в материале “Ъ-СПб” «Головной бренд»

Марина Царева