В Ростовской области транспортные налоги будут оставлять в бюджетах муниципалитетов

С 1 января 2020 года транспортные налоги будут полностью поступать в бюджеты муниципалитетов Ростовской области, соответствующие поправки в региональный закон приняли в четверг, 24 октября. Об этом сообщает управление информационной политики областного правительства.

«Таким образом, расширен перечень возможных источников формирования муниципальных дорожных фондов, повышается ответственность местных органов власти за финансирование дорожного хозяйства, заинтересованность в уменьшении недоимки и улучшении качества дорожной сети»,— сказано в сообщении. Отмечается, что в 2018 году поступления транспортного налога в областную казну составили 3,4 млрд руб.

Напомним, также с 1 января 2020 года несколько категорий граждан в Ростовской области будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога.

Кристина Федичкина